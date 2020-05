A oposição e crítica dos liberais à possibilidade de ser colocado dinheiro dos contribuintes para salvar a TAP tem sido um tema recorrente na agenda do partido nos últimos tempos, desde que têm sido “amplamente divulgadas” as dificuldades da companhia aérea portuguesa e as respetivas necessidades financeiras devido à pandemia de covid-19.

Depois de um novo outdoor sobre o tema lançado na semana passada, hoje foi a vez do deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, avançar com um projeto de lei, a que a agência Lusa teve acesso, que “condiciona a utilização de verbas públicas relativas à TAP à sua aprovação prévia pela Assembleia da República”, em nome "da transparência, da boa gestão das contas públicas e da defesa do dinheiro dos portugueses”.

“A presente lei condiciona toda e qualquer utilização de verbas públicas, independentemente da forma que assumam, nomeadamente empréstimo, concessão de garantias públicas a empréstimos, emissão de cartas de conforto, aumento de capital, compra de ações, conversão de obrigações em ações e nacionalização, relativa à TAP à sua aprovação prévia pela Assembleia da República, através de diploma específico apresentado pelo Governo”, pode ler-se no projeto.