“As reformas, nacionais e europeias, da supervisão, após a crise, indicam que algo mudou na forma como esta é realizada. Mas, infelizmente, é legítimo duvidar que algo, verdadeiramente relevante, tenha mudado na instituição que a realiza”, lê-se no projeto de relatório da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da CGD e Gestão do Banco, hoje conhecido.

O documento da autoria do deputado relator João Almeida (CDS-PP) considera que a confiança pública é um valor essencial para a estabilidade financeira e que essa “depende do conhecimento e reconhecimento da atuação da supervisão do sistema”.

“Algo que o Banco de Portugal deveria promover em vez de esconder”, acrescenta.

Esta conclusão intercalar consta da parte do relatório referente à atuação da supervisão, sobretudo na CGD, do conhecimento que tinha das operações de maior risco do banco público, como financiamento para compra de ações do BCP, mas também no BCP, por exemplo, a informação que aquele tinha da transição de administrações em 2007 e 2008 (da administração interina de Filipe Pinhal – após a saída de Paulo Teixeira Pinto em agosto de 2007 – para a administração presidida por Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da CGD, acompanhado por mais dois elementos que pertenciam ao banco público, Armando Vara e Vítor Fernandes).

Segundo o relatório preliminar, no caso da CGD, as evidências tanto documentais como testemunhais, mostram que “o BdP teve suficientes alertas sobre processos de crédito na CGD, que vieram a resultar nas conhecidas perdas para o banco público” e, apesar de os intervenientes destes processos (como o ex-governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio) terem dito na comissão que a sua atuação estava limitada na lei de então, considera que não houve sequer reflexão por parte do Banco de Portugal sobre o que mais podia ter sido feito.