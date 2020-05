"Os serviços da administração direta do Estado, os institutos públicos e as entidades que integram o setor público empresarial do Estado comunicaram à ERC, em março, a realização de seis campanhas de publicidade institucional do Estado, num total de 85.659,99 euros", refere o regulador.

De acordo com o relatório sobre Publicidade Institucional do Estado de março, da ERC, aquele montante "inclui os investimentos efetuados em órgãos de comunicação social, bem como os investimentos em outros meios, tais como Outdoors, Multibanco e meios aéreos".

Dos 85,6 mil euros, adianta o regulador dos media, "37.161,10 euros foram distribuídos por campanhas em órgãos de comunicação social regional ou local".

O maior investimento destinou-se à televisão, que recebeu 27,9 mil euros, seguida da rádio, com 24,1 mil euros, a impresa, com 21,3 mil euros e, por fim, o digital, com 413 euros.