Em comunicado, o Ministério das Finanças informa que "a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) processou os primeiros reembolsos de IRS", sendo que estes "chegam hoje à conta dos contribuintes, cinco dias úteis depois do início da entrega das declarações de IRS referentes aos rendimentos de 2021".

O gabinete garante que o processamento dos reembolsos vai entrar "em velocidade de cruzeiro", passando a demorar "cerca de 3 dias úteis entre o processamento da ordem de reembolso (após liquidação da declaração) e a entrada na conta bancária do contribuinte".

O Ministério das Finanças sublinha ainda na mesma nota que o processo este ano está "a decorrer com normalidade e sem constrangimentos" e relembra que os contribuintes podem "entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho, independentemente da categoria de rendimentos".

"Até às 18h00 de dia 7, tinham sido submetidas mais de 1,3 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes. Destas, 48% foram submetidas através do IRS automático", adianta ainda o comunicado.

Quem não quiser ou não puder submeter a declaração de IRS desta forma pode "recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento ser feito através do Portal das Finanças ou do Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707)".