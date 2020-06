O saldo negativo representa uma quebra de 13,7% relativamente a igual período do ano anterior e de menos 10,6% em comparação a abril, de acordo com dados publicados pelo Ministério das Finanças japonês.

As exportações japonesas caíram 28,3% no quinto mês de 2020, para 4,2 mil milhões de ienes (cerca de 35 mil milhões de euros), enquanto as importações diminuíram 26,2%, para cinco mil milhões de ienes (cerca de 42 mil milhões de euros).

Por país, o Japão registou com o maior parceiro comercial, a China, um défice de 385 mil milhões de ienes (3,2 mil milhões de euros ), menos 2,3% do que o saldo negativo em termos homólogos.