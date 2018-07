“Vamos continuar a denunciar até que nos devolvam as nossas poupanças, desta vez viemos dar a conhecer aos presentes neste encontro [Climate Change Leadership Porto Summit 2018] a vigarice a que temos estado submetidos”, disse Jorge Novo, um dos porta-vozes do grupo, em declarações à Lusa.

O grupo concentrou-se na Praça D. João I exibindo cartazes e faixas com mensagem em português e inglês, tendo espalhado pela praça bandeiras negras, mas também de Portugal, dos EUA e da França (respeitando os lesados emigrantes).

Aos presentes no Climate Change Leadership Porto Summit 2018, o grupo de lesados quer dar conta da “burla de informação falsa e contas falsificadas com o intuito de se apoderarem das poupanças e da burla com apropriação das provisões de 1.837 milhões que garantiam as poupanças dos clientes de retalho”.

Em declarações à Lusa, António Silva disse que enviaram uma carta a Barack Obama em que explicam a “burla que estão a fazer, porque nos EUA isto não era possível”. “No fundo, estamos a pedir-lhe ajuda para ver se as entidades ganham um bocadinho de consciência do que andam a fazer”, sublinhou.

Os lesados do Bes/Novo Banco denunciaram também “a violação da Constituição na criação de um fundo que trata de maneira diferente clientes vigarizados da mesma maneira (50% / 75%), e exclui outros só por não concordarem com estas burlas, em violação do princípio constitucional da equidade”.

“Montarem uma armadilha para roubarem esta malta toda, sem olhar a idades, sem olhar a nada, mandaram criar a provisão, o Banco de Portugal e o Novo Banco ficam com essa provisão e o Governo de Portugal dá cobertura”, lamentou António Silva.