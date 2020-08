Na nota, a SPGM - Sociedade de Investimento, gestora da Linha de Apoio à Economia Covid-19 – Micro e Pequenas Empresas, indicou que esta linha conta “com uma dotação de 1.000 milhões de euros, dos quais 700 milhões de euros se destinam a microempresas e 300 milhões de euros a pequenas empresas” para apoiar sociedades afetadas pela pandemia.

“As empresas podem obter financiamento até 50.000 euros, no caso de microempresas, ou até 250.000 euros no caso das pequenas empresas, para um prazo máximo da operação de até seis anos incluindo 18 meses de carência de capital, e uma garantia até 90% do capital em dívida”, avançou a SPGM.

De acordo com o comunicado, “para se poderem candidatar, as empresas terão de apresentar uma quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da sua faturação, e não poderão ter beneficiado das anteriores linhas de crédito com garantia mútua criadas para apoio à normalização da atividade das empresas, face ao surto pandémico da covid-19”.