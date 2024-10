O resultado líquido ficou aquém da previsão dos analistas, citados pela Bloomberg que apontavam para 2.500 milhões de euros.

As vendas do grupo Mercedes-Benz entre julho e setembro, caíram 6,7% para 34.500 milhões de euros, refere um comunicado do grupo.

Já o lucro operacional (Ebit) apresentou uma contração de 48% cifrando-se em 2.520 milhões de euros, com o lucro por ação a cair 47,5%, para 1,81 euros.

O retorno sobre as vendas dos carros foi de 4,7%, contra uma estimativa de 8,13%, enquanto o das carrinhas foi de 13,5%, contra uma estimativa de 14,4%.

No entanto, a Mercedes-Benz continua a gerar um fluxo de caixa sólido, mesmo em tempos difíceis.

O administrador Financeiro do grupo Mercedes-Benz, Harald Wilhelm, afirmou que a empresa tem “uma visão cautelosa dos desenvolvimentos do mercado para o futuro”.

“Vamos intensificar todos os esforços para aumentar ainda mais a eficiência e melhorar os custos em todas as nossas empresas”, salientou o gestor.