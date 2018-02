De acordo com os dados da empresa, esta queda deve-se principalmente a uma desvalorização extraordinária do valor da divisão da Nestlé Skincare, que reflete as atuais perspetivas de negócios.

O lucro operacional bruto (Ebitda) foi de 9.493 milhões de francos (8.220 milhões de euros) em relação aos 12.526 milhões de francos (10.846 milhões de euros) em 2016.

Segundo os dados, o lucro operacional líquido totalizou 7.538 milhões de francos (6.527 milhões de euros) em comparação com os 8.883 milhões de francos (7.691 milhões de euros) do ano anterior.

As vendas da multinacional ascenderam no ano passado a 89.800 milhões de francos (77.753 milhões de euros), mais 0,4%.

Por área geográfica, nas Américas, a Nestlé registou vendas de 28,5 bilhões de francos (24,677 milhões de euros) em 2017, um aumento de 1,2%.

O presidente da Nestlé, Mark Schneider, disse que o aumento das vendas na Europa e na Ásia foi “encorajador”, enquanto na América do Norte e no Brasil o ambiente era “difícil” em 2017.