O lucro da Philips atingiu os 126 milhões euros no primeiro semestre deste ano, menos 77,1% do que em igual período do ano passado, informou hoje a multinacional holandesa.

A empresa justificou a queda do resultado líquido pelo facto de os lucros da Signify, divisão de iluminação que agora é uma empresa independente, deixarem de ser contabilizados na Philips, bem como os negócios ligados, nomeadamente aos automóveis e às componentes para lâmpadas LED, mais economizadoras de energia. O resultado bruto de exploração (EBITDA), por sua vez, teve um aumento de 9,2% para 1.173 milhões de euros, enquanto o EBITDA ajustado (resultado antes de juros, impostos e amortizações) subiu 12,2% para 827 milhões de euros, refere o grupo em comunicado. Já as vendas recuaram dos 8.329 milhões de euros observados no mesmo período do ano passado para os 8.229 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano. No segundo trimestre deste ano, a Philips registou um lucro de 298 milhões de euros, inferior em 99,3% face a igual período do ano passado. Já o resultado bruto de exploração atingiu os 661 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, mais 8,2% na comparação com igual período do ano anterior.