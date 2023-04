Segundo um comunicado do ministério de Fernando Medina, do total de declarações entregues, 375.120 foram submetidas através do IRS Automático e 352.023 através de entrega manual.

Até ao final primeiro dia da campanha, dia 01 de abril, sábado, já tinham sido entregues 418.200 declarações, correspondendo 54% ao IRS Automático.

"Os constrangimentos verificados relativamente ao reporte de rendimentos pagos pela Segurança Social, nomeadamente aos pensionistas, estão sanados e o sistema de liquidação do IRS já reflete a totalidade desses rendimentos para os contribuintes em causa, estando pré-preenchidos corretamente com os valores das pensões auferidas em 2022", refere o gabinete.

O ministério realça que a campanha de IRS de 2022 "decorre assim com normalidade, podendo os contribuintes entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho, independentemente da categoria de rendimentos".

Na nota, o gabinete lembra que a Autoridade Tributária disponibiliza também atendimento presencial nos serviços de finanças.