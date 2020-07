O número foi revelado pela ministra do Trabalho em entrevista. No entanto, segundo a governante, o crescimento do desemprego desacelerou em junho.

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, assinalou esta quinta-feira numa entrevista conjunta ao Público e à Renascença, que, desde janeiro, 80.700 pessoas já se registaram na Segurança Social devido à pandemia. A governante salientou também que os setores em maior dificuldade são o da restauração e alojamento. E, tal acontece, devido aos pedidos de prorrogação de layoff. A ministra afirmou também que os números do final de junho apontam para "2000 desempregados inscritos em Portugal continental" relativamente a maio. "A nossa grande preocupação é encontrar formas de responder a este aumento", disse. Questionada sobre a evolução evolução de layoff simplificado, Ana Mendes Godinho salientou a diminuição dos pedidos. "Em termos de evolução de layoff simplificado, tivemos 107 mil empresas abrangendo 860 mil trabalhadores. Nas prorrogações, verifica-se uma diminuição quer do número de empresas, quer do número de trabalhadores — temos menos 20%", disse. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram