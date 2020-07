“O meu último Eurogrupo vai ser marcado pela eleição do meu sucessor […] Temos três excelentes candidatos, que reuniram apoios entre os seus pares. Esta corrida renhida e este nível de candidaturas mostram que o Eurogrupo é mais importante e influente do que nunca”, comentou, numa mensagem vídeo publicada na sua conta oficial na rede social Twitter, a poucas horas do início da reunião, que se celebrará ainda por videoconferência.

Argumentando que “estes últimos dois anos mostraram como o Eurogrupo pode liderar não só a zona euro mas o conjunto da UE, ao aproximar ainda mais a União”, Centeno apontou que os três candidatos à sua sucessão — a espanhola Nadia Calviño, o irlandês Paschal Donohoe e o luxemburguês Pierre Gramegna — “estiveram em incontáveis reuniões de longas horas” e “sabem o quão importante este grupo é”.

“Estou seguro de que deixo o Eurogrupo em boas mãos”, afirmou.

Referindo-se à agenda daquela que é a última reunião do Eurogrupo a que presidirá, e na qual Portugal já estará representado pelo ministro João Leão, Mário Centeno disse que, antes da eleição, vai haver um debate sobre o estado da economia europeia, à luz das recentes previsões macroeconómicas intercalares de verão publicadas esta semana pela Comissão Europeia.

“A Comissão projeta uma forte recessão em toda a Europa este ano. Estes números ainda não refletem o impacto do pacote de recuperação [que está a ser negociado pelos 27]. Espero que esta reposta política altere este destino, ajudando-nos a amortecer o choque e a proteger o mercado único”, declarou.

Centeno defendeu ainda que não deve haver “pressa em abandonar os estímulos económicos, pois tal pode prejudicar a retoma”.