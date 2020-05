Em conferência de imprensa no restaurante Gaveto, em Matosinhos, no âmbito da reabertura do setor da restauração em Portugal, Luísa Salgueiro anunciou que a Câmara de Matosinhos também vai apoiar o setor da restauração, que, no concelho, conta com cerca de 500 restaurantes e mais de três mil trabalhadores.

“Somos sem dúvida o município que tem a maior oferta, somos também a terra que tem a marca do ‘world best fish’, queremos promover o melhor peixe do mundo e temos estado a trabalhar muito proximamente com os representantes do setor e com os empresários do setor. A câmara fez um pacote de apoio a esta área”, declarou Luísa Salgueiro.

No comunicado de imprensa distribuído aos jornalistas, lê-se que o “Fundo de Emergência Municipal a Empresas” tem uma “dotação de 500 mil euros” e que serve para apoiar as “microempresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros, que estiveram encerradas devido à pandemia, a fundo perdido de 1.016 a 1.270 euros (em função dos trabalhadores)”.

“O objetivo é incentivar a manutenção dos postos de trabalho, em particular as pequenas empresas de comércio, restaurantes (e similares) e relacionados com a prestação de serviços pessoais”, acrescenta o documento.

O apoio técnico para obtenção do selo ‘safe and clean’, criação de um balcão virtual que permite dar todas as informações e tratar de todos os procedimentos que visem apoios que estão aprovados pelo Governo, bem como comparticipar a “realização de testes para os funcionários dos estabelecimentos que pretendam” são outras das medidas que a presidente da Câmara de Matosinhos anunciou para a restauração local, no sentido de “minimizar o impacto da pandemia covid-19″ naquele setor.

“Estamos sempre em conjunto a fazer com que as pessoas reganhem a confiança, mostrando que estão a cumprir todas as regras determinadas pela Direção Geral da Saúde e que é possível nós voltarmos à nossa vida o mais normal possível parecido com aquilo que tínhamos”, acrescentou, referindo que tem a “certeza” que os empresários estão “muito comprometidos” em “recuperar os elevadíssimos prejuízos que tiveram em função da paragem”.