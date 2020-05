Em igual período, adquiriu 22 toneladas de banana da Madeira.

Nos Açores, a Mercadona "tem trabalhado com a Lactaçores, à qual adquire manteiga e leite para as lojas de Portugal, e vários tipos de queijo, como o queijo flamengo ou o queijo da ilha, para as lojas de Portugal e Espanha".

Em 2019, a retalhista comprou 127.000 quilos de queijo e cerca de 30.000 litros de leite nos Açores, além do comprado em Portugal continental, adianta.

A Mercadona sublinha que a totalidade do leite vendido em Portugal é português.

Em termos de compras em lotas portuguesas, "a Mercadona tem feito as suas compras em lotas locais, com o objetivo de oferecer o peixe mais fresco possível".

No ano passado, comprou cerca de 1.500 toneladas de peixe nas lotas de Matosinhos, Aveiro, Peniche, Sesimbra, Olhão, Quarteira e Portimão.

"No total de compras realizadas pela Mercadona em Portugal a fornecedores portugueses em 2019, entre os quais se contam fornecedores comerciais, de serviços e de transportes, o valor ultrapassa os 217 milhões de euros", acrescenta a empresa.