Em comunicado, a cadeia de supermercados refere que está definida uma lista de objetivos para 2025, entre os quais a eliminação de plásticos de uso único, a garantia que 100% das embalagens de plástico são reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, bem como assegurar a reciclagem mínima de 70% das embalagens e utilizar uma média de 30% de plástico reciclado em novas embalagens, entre outras.

O coordenador do pacto português para os plásticos, Pedro São Simão, congratulou-se pela adesão da Mercadona como "membro fundador desta iniciativa" e sublinhou que, ao desenvolverem esforços para alcançar as metas definidas, estão a contribuir para "um uso responsável, sustentável e circular dos plásticos" no país.

O pacto português para os plásticos conta com o apoio dos ministérios do Ambiente e da Ação Climática, Mar, Economia e Transição Digital assim como do Presidente da República.