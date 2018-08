A queda da lira turca, num cenário de crise diplomática entre Turquia e Estados Unidos, agitou hoje as bolsas europeias e os mercados de divisas, com o receio de contágio a outras economias emergentes, principalmente no setor bancário.

A moeda turca, em dificuldades há vários meses, registou hoje uma queda muito acentuada. Esta queda ocorre numa altura em que as relações entre Turquia e Estados Unidos atravessam uma crise devido a um pastor norte-americano detido por Ancara. A desvalorização da moeda turca atingiu 19% face ao dólar, ao início da tarde, após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado um forte aumento das taxas sobre as importações de aço e alumínio turcos. Às 14:35 (hora de Lisboa), um dólar valia 6,6115 liras. A crise turca também atingiu as principais bolsas europeias que registavam descidas significativas, com o principal índice da bolsa de Paris a recuar 2% e o índice de referência do mercado londrino a perder 0,85%. O setor da banca figurava entre as principais quedas. Na bolsa de Milão, o principal índice perdia 2,76% e em Frankfurt o índice Dax recuava 1,94%, com o Deutsche Bank a perder 4,56%. Em Madrid, a bolsa cedia 1,78%, também com o setor financeiro em queda. No mercado de divisas, o euro recuava para o valor mínimo em 13 meses, negociando a 1,1443 dólares. Algumas divisas de países emergentes também registavam uma desvalorização face ao dólar, com o peso argentino a cair perto de 3% e o rand sul-africano, o real brasileiro e o peso mexicano a recuarem igualmente.