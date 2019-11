"O município dispõe de excelentes infraestruturas e, além disso, tem planos muito estruturados para apoiar o crescimento de novos negócios tecnológicos e digitais, promovendo o emprego qualificado", acrescentou, sem avançar o investimento neste novo centro de desenvolvimento tecnológico.

O protocolo prevê também "a colaboração entre a Minsait e a Câmara Municipal de Amadora no que toca ao apoio em seminários, 'workshops' e iniciativas públicas promovidas pela Amadora Inovation ou pela Minsait", o que "inclui um intercâmbio de conhecimento e talentos com as instituições académicas do concelho e o apoio e mentoria para o desenvolvimento de projetos instalados e incubados na Amadora Inovation".

"A Minsait tem para Portugal um ambicioso plano de crescimento. O país é uma das geografias-chave na Europa e queremos alavancar o talento local, fruto da excelente formação que os programadores têm no país, sejam eles de universidades ou politécnicos, para exportar serviços e produtos de 'software' para os grandes clientes da Minsait na Europa", adiantou Vicente Huertas Pardo.

Em Portugal, a Minsait tem escritórios em Alfragide e no Porto.