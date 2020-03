Bruno Janeiro, analista da Air Trading, volta a falar com o João Dinis sobre as medidas que Portugal e outros países tomaram para ajudar as empresas a manterem-se à tona durante a pandemia do Covid-19. Serão suficientes? É a nova área do SAPO 24, onde procuramos ter conversas regulares sobre como podemos compreender melhor este "novo normal".

A Covid-19 provocou um choque económico sem fronteiras e Portugal não foi exceção. Que medidas tomou o estado português (e o de outros países) para ajudar as empresas? E as famílias? Serão suficientes? Bruno Janeiro, à conversa com João Dinis, analisa esta e outras questões do impacto da Covid-19 no mundo. E pode ver as restantes conversas do SAPO24 sobre este novo normal seguindo este link.