Depois de ser destacado ainda este ano num relatório do Banco Mundial como um dos quarenta países mais propícios para fazer negócio, Portugal foi também considerado pelo European Innovation Scoreboard 2020 o 12º país mais inovador da União Europeia, ocupando a melhor posição de sempre no ranking internacional. O país tem vindo a destacar-se cada vez mais como um hub europeu de empreendedorismo e inovação e razões para tal não faltam.

Para além da disponibilidade de capital e investimento para startups em diversos estágios e do apoio ao seu crescimento por meio de uma ampla rede de organizações especializadas, também estão presentes no país grandes núcleos universitários e comunidades de investigação que promovem continuamente o desenvolvimento tecnológico. É de destacar que Portugal tem um nível de proficiência em inglês “muito elevado”, segundo o relatório EF English Proficiency Index (EF EPI) de 2019. O país ocupou o 12º lugar do índice, juntando-se a um restrito grupo de países – na sua maioria nórdicos – que foram classificados com a nota mais elevada.

O ecossistema português beneficia ainda de vários intervenientes cujo principal objetivo é proporcionar oportunidades para a comunidade empreendedora portuguesa e partilhar experiências e mentoria. Para criar impacto a nível local, existem incubadoras, aceleradoras e consultoras focadas na inovação tecnológica disponíveis a ajudar os empreendedores a desenvolver as suas ideias. Para além disso, está a ser construído, em Lisboa, o Hub Criativo do Beato, um centro de inovação que irá acolher 3000 pessoas dedicadas ao futuro da inovação tecnológica e digital. A Startup Portugal, por exemplo, atua no desenvolvimento do ecossistema empreendedor português a nível nacional e funciona como um intermediário entre governo, empreendedores, incubadoras e aceleradoras.