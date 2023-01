O turismo vive de pessoas e de experiências no mundo físico, como ir à praia ou ao restaurante, mas, mesmo num setor tão "real", o digital é hoje um dos grandes desafios — e não apenas por garantir que fazemos reservas sem ter de passar pelo e-mail, essa ferramenta tão anos 90 na cabeça da jovem Geração Z. Uma geração que, dependendo da forma como se fazem as contas (há várias formas de catalogar gerações), representa já 35% da população mundial, num total de três mil milhões de pessoas, adora viajar mas também está preocupada com o impacto ambiental que as viagens provocam.

Quem é o futurista Gerd

Gerd Leonhard é alemão, vive na Suíça e planeia passar várias temporadas nas Canárias, local que ganhou a Portugal na opção que tomou em família com o objetivo de ter uma casa "no sul". Ser futurista não é a profissão mais comum de se apresentar num cartão de visita e no caso dele é ainda mais inusitada quando se olha para o currículo. Estudou teologia na Universidade de Bona, mas gostava mesmo era de música e no início dos anos 80 mudou-se para os Estados Unidos para estudar no Berklee College of Music.

A vida como futurista começaria já no século XXI, após ter co-escrito um livro intitulado "O futuro da música" que resultou, nas suas palavras, "de ter percebido que era bom a antecipar a forma como as coisas iam acontecer, juntando várias peças". No caso do primeiro livro, uma das peças importantes foi uma entrevista a David Bowie em que o músico antecipava que, um dia, "a música seria como a água que jorra da torneira" e não "gota a gota". O streaming de música estava longe mas Gerd Leonhard afirma que essa foi a premissa com que escreveu sobre o tema, antecipando o que seria mais tarde a proposta do Spotify.

O livro mais recente que publicou intitula-se "Tecnologia vs Humanidade", tem edição em português e faz parte do Plano Nacional de Leitura. Foca-se nos direitos digitais e nas necessidades de políticas e de regulação na esfera tecnológica.