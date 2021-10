Uma coisa parece certa: o governo entrega o Orçamento do Estado para 2022 esta segunda-feira. A hora, todavia, é uma incógnita (há um ano, o ministro das Finanças entrou no gabinete de Ferro Rodrigues pelas 20h58). Mas já são conhecidas algumas das propostas do executivo liderado por António Costa, assim como as principais reivindicações daqueles que podem viabilizar a aprovação do documento. Eis tudo o que precisa de saber, ponto por ponto.

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA