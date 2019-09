Num comunicado que antecede a publicação da síntese de execução orçamental, o Ministério das Finanças indica que “a execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) até agosto registou uma melhoria de 982 milhões de euros face a 2018, atingindo pela primeira vez neste período um saldo positivo de 402 milhões de euros”.

A melhoria do saldo é explicada por um crescimento da receita de 4,6% e da despesa de 2,7%.

No comunicado, o Ministério das Finanças adianta que “o valor do saldo orçamental em contabilidade pública [a que é tida em conta na síntese de execução orçamental] é beneficiado por efeitos que não têm impacto no apuramento em contas nacionais, na ordem dos 400 milhões de euros”.

O Ministério das Finanças refere que nos primeiros oito meses deste ano a receita fiscal cresceu 4,4%, acentuando que “a dinâmica da receita é essencialmente justificada pelo bom desempenho da economia”.

Neste contexto destaca o aumento do IVA em 8,1% e do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em 9,5%, “apesar da redução das taxas de vários impostos”, nomeadamente a diminuição da taxa do IVA de vários bens e serviços, a redução em três cêntimos aplicada à gasolina, em sede de ISP, e a redução do IRS, através do aumento dos escalões e do mínimo de existência.

“O comportamento favorável do mercado de trabalho traduz-se na evolução da receita das contribuições para a Segurança Social, que cresceram 8,6% até agosto”, indica o Ministério tutelado por Mário Centeno.