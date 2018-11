"A melhor forma de promover o futuro é através do investimento, com a responsabilidade que tem caracterizado toda a legislatura. O investimento em 2018 cresce, até outubro, 34%", afirmou o ministro das Finanças no parlamento no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Segundo Mário Centeno, o investimento no SNS "cresce 52% e atingirá este ano o valor mais elevado das últimas duas décadas".

Também na CP - Comboios de Portugal há um "forte crescimento de 21%", enquanto na Infraestruturas de Portugal (IP) a subida é de 138%, mais 63 milhões "sobretudo associado ao projeto Ferrovia 2020".

O ministro das Finanças adiantou que na PJ a despesa com investimento "mais do que triplicou", com o investimento no Ministério da Administração Interna a registar um acréscimo de 47%.

"São apenas alguns dos números do que é o orçamento de 2018 e que se projetam no OE2019", defendeu o governante.