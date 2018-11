O parlamento aprovou hoje durante a votação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) um reforço de 500 mil euros para investimento e reforço de recursos humanos na Polícia Judiciária (PJ).

A proposta do PS foi aprovada com os votos favoráveis dos socialistas, Bloco de Esquerda e PCP, os votos contra do PSD e a abstenção do CDS.

“A proposta de alteração visa reforçar a capacidade de investimento da PJ, conferindo, no plano do articulado do OE2019, o devido enquadramento à aposta no apetrechamento técnico e melhoria de recursos desta entidade”, explicam os deputados do PS na proposta.

Com a nova norma, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça “procede à transferência adicional de 500 mil euros para a PJ, para efeitos de despesa de investimento e de reforço dos recursos humanos”.