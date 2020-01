Mário Centeno transmitiu esta sua expectativa na Assembleia da República, no período de respostas a perguntas de deputados no segundo e último dia do debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020.

"Dentro em breve, poderemos vir a saber que em 2019 a dívida pública portuguesa já terá baixado em termos nominais. Estamos à espera de uma boa notícia", declarou o ministro de Estado e das Finanças, em resposta a uma breve intervenção do deputado socialista Filipe Neto Brandão.

Antes, Filipe Neto Brandão, também presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, tinha destacado "a relevância da previsão de saldo positivo" para o próximo ano.

"Tem de ser reconhecido que esse saldo positivo não é alcançado à custa do crescimento económico", referiu o deputado do PS eleito pelo círculo de Aveiro.

Em sentido oposto ao do PS, o ministro de Estado e das Finanças foi confrontado nesta fase do debate orçamental com queixas apresentadas por outros partidos sobre a não execução de investimentos, ou com a existência de uma elevada carga fiscal, caso do deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.