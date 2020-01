"São os restantes ministros que apanham com o embate do excedente", insistiu a dirigente do Bloco de Esquerda, com o ministro de Estado e das Finanças a contrapor que a execução da despesa corrente primária atinge 99% (contas nacionais).

"Ano após ano, fomos sempre acusados de otimismo nos nossos cenários macroeconómicos. De facto, a economia portuguesa bateu recordes ano após ano. A poupança em juros, que financia a despesa corrente primária e de investimento, atingiu os dois mil milhões de euros ao longo destes quatro anos. Portugal ganhou credibilidade - e este é o grande sucesso e o brilharete que temos de falar", respondeu.

Já o deputado social-democrata Álvaro Almeida lamentou que a proposta orçamental "não tenha medidas para aumentar o crescimento económico, que se conserva em 1,9%".

"O Governo está satisfeito com o crescimento que temos, mas é o único abaixo de dois por cento entre todos os países da coesão da União Europeia. Portugal deveria crescer muito mais do que a média da União Europeia, o que não acontece. Temos razões para estar preocupados", afirmou o deputado do PSD.

O ministro de Estado e das Finanças contra-argumentou que esses países da coesão, na sua grande maioria do centro e leste da Europa, aumentaram impostos nos últimos anos, enquanto "Portugal reduziu" e, por outro lado, "têm um terço da dívida portuguesa".

"O crescimento da economia portuguesa é um sucesso único no mundo, porque é feito ao mesmo tempo em que se reduz o endividamento", justificou o membro do Governo.

Mas Mário Centeno foi ainda confrontado com dúvidas de Mariana Mortágua sobre transferências para a banca, designadamente para o Novo Banco.

"O Orçamento prevê 600 milhões de euros para o Novo Banco, mas também que as contas públicas atribuam 850 milhões de euros para o fundo de resolução. Se diz que vão ser 600 milhões de euros para o Novo Banco, qual a razão para também atribuir 850 milhões de euros ao fundo de resolução?", perguntou.

O ministro de Estado e das Finanças começou por alegar que "as injeções de capital no Novo Banco são da responsabilidade do fundo de resolução, que é financiado pelo sistema financeiro português".

"Assim será até ao momento em que todas as dívidas do sistema financeiro estejam devolvidas ao Orçamento do Estado. Espero que esse dia seja próximo e que se saia desta situação inquietante", respondeu Mário Centeno.