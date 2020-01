Jorge Batista da Silva referiu, em declarações à agência Lusa, que a lei isenta os tribunais de cobrar IVA nos processos de inventário, enquanto nos notários os cidadãos têm de pagar 23% de IVA, como se o processo de inventário - que é "um processo judicial pois é tutelado por um juiz" - fosse "um bem de consumo".

"Não se pode discriminar os cidadãos. É inconstitucional que os cidadãos sejam obrigados a pagar IVA por um ato exatamente igual aquele que é praticado em tribunal [onde está isento de IVA]", argumentou o bastonário dos Notários, que já pediu reuniões com os vários grupos parlamentares para sensibilizar os deputados para esta "injustiça" contida no Orçamento do Estado (OE) para 2020.

A Ordem dos Notários defende a redução a zero do IVA para os processos de inventário e solicita que os demais atos do notariado, como por exemplo testamentos, partilhas, habilitação de herdeiros e reconhecimento de assinaturas - passe a ser tributado a 6% e não a 23%, porque se tratam de "serviços de interesse público".

Jorge Batista da Silva lembrou que a oposição dos notários à tributação de IVA a 23% nos processos de inventário tem sido reiteradamente manifestada ao Ministério da Justiça, não tendo a tutela recusado alguma vez a ideia, embora também não tenha avançado com a alteração pretendida.