O PSD protestou hoje pela inscrição, à última hora, da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no debate sobre o Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), sem que os partidos da oposição tivessem tempo para fazer perguntas.

É uma "situação inaceitável do ponto de vista democrático", afirmou o deputado e vice-presidente da bancada do PSD Adão Silva que usou a figura regimental da interpelação à mesa para perguntar se "é verdade" que a ministra Ana Mendes Godinho estava inscrita para falar. Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, respondeu que sim e Adão Silva lembrou que, há algumas rondas tinha pergunta se estava inscrito e até estava um deputado preparado para fazer perguntas. Assim, com o tempo cedido à ministra pelo PS, apenas os socialistas poderiam questionar Ana Mendes Godinho, o que é uma "situação inaceitável do ponto de vista democrático", concluiu. Ferro Rodrigues explicou que, segundo o regimento, os ministros podem inscrever-se até ao final do debate e foi o que aconteceu. A ministra falou durante cinco minutos e o único a ter tempo para fazer perguntas foi João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, que, durante 13 segundos, a questionou sobre produtividade.