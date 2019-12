O líder do PSD reiterou que existem discrepâncias no documento e acusou o ministro das Finanças, Mário Centeno, de “habilidade saloia”, ao incluir despesas que já sabe que vai cativar.

Questionado se o PSD poderia, dentro de um ano, viabilizar um orçamento antes da presidência portuguesa da União Europeia em nome do interesse nacional, o líder do PSD e recandidato ao cargo recusou responder a um “cenário tão abstrato”.

“Tudo o que eu faço é em nome do interesse nacional”, assegurou, dizendo não ser capaz, neste momento, de avaliar se seria do interesse do país essa viabilização do Orçamento do Estado para 2021.

Confrontado com a mesma pergunta, numa entrevista na quinta-feira também na TVI24, o também candidato à liderança do PSD Luís Montenegro respondeu negativamente.

Sobre as eleições diretas de 11 de janeiro, Rio reiterou as críticas à pertença a obediências secretas como a maçonaria, considerando que “criam alinhamentos”, “teias” e “relações de poder” pouco transparentes, e manifestou dúvidas sobre as garantias que os seus adversários deram de, no caso de Montenegro nunca ter pertencido, e no caso de Miguel Pinto Luz, ter saído há mais de 10 anos.

“Não sei se sabe, mas as pessoas que pertencem à maçonaria podem dizer que não pertencem, podem mentir, e estão a cumprir as regras internas”, afirmou, admitindo que, consigo na liderança, o PSD pode viabilizar uma iniciativa do PAN que prevê que tais informações possam constar do registo de interesses dos políticos.

Questionado de qual dos dois adversários se sente mais próximo, Rio disse ser “equidistante”, embora reconhecendo a Luís Montenegro “mais experiência e mais currículo”, enquanto Pinto Luz está mais “para marcar presença e para o futuro”.

Sobre um eventual cenário de derrota, o líder do PSD disse estar nesta corrida “para ganhar”, mas admitiu não ter nenhuma “obsessão” em ser presidente do partido.

“Se acharem que a continuidade do meu serviço é útil cá estou, se entenderem que já não sou útil não morro por causa disso”, afirmou, dizendo que, se tal acontecesse, “provavelmente” deixaria a vida política ativa, o que não o impediria, por exemplo, de participações cívicos como escrever artigos de opinião ou participar em conferências.

Ainda assim, deixou uma convicção quanto aos seus apoiantes: “Estou perfeitamente convencido de que, se eu não ganhar as eleições, aquilo que o outro lado me fez, as pessoas não o vão fazer, têm outra postura e outra retidão (…). Nos meus apoiantes não identifico quem vá ter uma atitude troglodita”, afirmou.