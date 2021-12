Reagindo aos dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), João Leão afirmou que estes permitem garantir “desde já que no conjunto do ano de 2021 Portugal vai, mais uma vez, cumprir as metas orçamentais" com que o Governo se comprometeu e assegurar uma redução do défice orçamental para 4,3% do PIB [Produto Interno Bruto]".

Porém, acrescentou, "a acontecer algum desvio será no sentido de ficar abaixo do previsto no Orçamento do Estado", sublinhando, porém que deverá "ficar próximo" da meta inscrita na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entretanto chumbada no parlamento.

O INE divulgou hoje que o saldo orçamental registou um excedente de 3,5% do PIB no 3.º trimestre do ano, o que compara com um défice de 4,2% no período homólogo.

"Tomando como referência valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP [Administrações Públicas] no 3.º trimestre de 2021 atingiu o valor positivo de 1.904,1 milhões de euros, correspondentes a 3,5% do PIB, o que compara com -4,2% no período homólogo", pode ler-se nas Contas Nacionais Trimestrais Por Setor Institucional , divulgadas pelo INE.

Já tendo em conta o ano terminado no 3.º trimestre, o INE indica que o défice diminuiu 2,0 pontos percentuais, para 3,9% do PIB.

João Leão destacou que estas dados refletem um “resultado muito positivo” que “assenta na forte recuperação da economia e do emprego, que atingiu neste trimestre o valor mais alto da última década”.

Normalização monetária do BCE “deverá conduzir a um aumento das taxas de juro na zona euro”

O ministro das Finanças, João Leão, considerou hoje que a política de normalização monetária do BCE deverá conduzir a um aumento das taxas de juro, o que será um desafio novo para países com dívida elevada a que Portugal irá responder com responsabilidade.

Sublinhando que a política de normalização monetária do Banco Central Europeu (BCE) “deverá conduzir a um aumento das taxas de juro na zona euro”, o ministro das Finanças assinalou que tal “será um desafio novo”, sobretudo para os países europeus que viram a sua dívida aumentar muito durante a pandemia de covid-19.

Este será, contudo, um desafio que o país terá de enfrentar com o “sentido de responsabilidade que nos caracteriza”, disse João Leão depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter divulgado hoje que Portugal registou um excedente de 3,5% do PIB no 3.º trimestre do ano, o que compara com um défice de 4,2% no período homólogo.