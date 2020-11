Nuno Artur Silva falava na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Em relação à questão da compra antecipada de publicidade da comunicação social", começou por dizer o secretário de Estado, é "de facto um processo complexo, foi muito complexo do ponto de vista burocrático", salientou Nuno Artur Silva, em resposta ao PSD.

A compra antecipada de publicidade institucional por parte do Estado foi anunciada em 17 de abril.

O processo, referiu o governante, "está neste momento na sua fase final, foram 874 procedimentos administrativos de aquisição pública".

E reiterou: "O ponto de situação é que estamos praticamente na fase final".

Nuno Artur Silva salientou que já foram "feitos praticamente todos os contratos com os órgãos de comunicação social" nacionais.

"Estamos na fase final dos contratos com jornais e rádios locais", reforçou o secretário de Estado.

"É preciso também dizer que algum do atraso nesta segunda fase se deve muito, também, à falta de resposta de algumas dessas entidades em relação às requisições que eram necessárias do ponto de vista administrativo", justificou Nuno Artur Silva.

Para ajudar os media no âmbito do impacto no setor da pandemia de covid-19, o Governo aprovou a compra antecipada de publicidade institucional por parte do Estado, no montante de 15 milhões de euros, dos quais 75% (11,2 milhões de euros) visavam a comunicação social de âmbito nacional.

Os restantes 25% de apoios destinavam-se aos meios de comunicação regional e local, dos quais 2,019 milhões em aquisições a realizar a detentores de publicações periódicas de âmbito regional e 1,731 milhões em aquisições a realizar a detentores de serviços de programas radiofónicos de âmbito regional e/ou local.

Posteriormente, o secretário de Estado detalhou que dos 15 milhões de euros, já foram pagos "cerca de 10,6 milhões de euros".

No que respeita aos apoios aos órgãos de comunicação social regional e local, os procedimentos de aquisição de publicidade institucional por ajuste direto "já foram efetuados junto de 739 das 757 entidades contratadas", acrescentou.

"Reafirmo o que disse há pouco: estamos na fase final do pagamento", rematou Nuno Artur Silva.