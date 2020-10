No debate, na generalidade, do Orçamento do Estado de 2021, no parlamento, Jerónimo de Sousa insistiu que a abstenção do partido, nesta fase, destina-se a permitir o debate na especialidade e enumerou uma série de matérias em que desafiou "o Governo e o PS" a dizer se aceitou "convergir".

O líder comunista deu o exemplo, do aumento geral dos salários à valorização da proteção social, do aumento do subsídio de desemprego ao alívio da "carga fiscal".

"O PS tem que clarificar se é com o PCP que quer convergir, ou se são outros os objetivos e as convergências", afirmou.

Na resposta, António Costa admitiu que, no debate na especialidade, nem o PS nem o Governo "vai convergir com tudo", até porque, se isso acontecesse: "um de nós estaria na bancada errada".

Recordou que, a exemplo do que aconteceu "ao longo dos últimos anos" em que "foi sempre possível fazer trabalho sério, sem espalhafato, para encontrar respostas", agora antecipar que se continue a "trabalhar com a mesma seriedade e determinação" neste orçamento.

Questionou ainda que "de nada serve" dizer que o Orçamento do Estado tem uma "forte carga social" ou no "apoio à economia" se depois não há medidas concretas.

O líder comunista interrogou-se ainda que, "num momento em que se agravam os problemas, como pode o Governo continuar a dar prioridade à redução do défice" e "nega ao país cerca de 6 mil milhões de euros que ficam a fazer falta para resolver os problemas".

"Como pode o governo continuar a dar prioridade ao défice em vez do crescimento da economia e do emprego?", perguntou.

Estas foram áreas a que o chefe do Governo não deu resposta, nos cerca de seis minutos de frente-a-frente com o secretário-geral comunista.

Para Costa, e dizendo que não está a "fazer chantagem" sobre ninguém, a "questão política de fundo" é a opção de recusar um bloco central com o PSD.

"Não queremos fazer nenhum bloco central, aquilo que queremos é dar a continuidade à nova situação política que emergiu das eleições de 2015 e que tem permitido, desde então, orçamento a orçamento, medida a medida, encontrar pontos de vista convergentes para resolver problemas concretos", disse.

A intervenção de Jerónimo de Sousa ficou ainda marcada por um aparte parlamentar.

O secretário-geral iniciou a sua intervenção com a afirmação de que o Orçamento "não dá resposta aos problemas do país e dos portugueses" e ouviu umas risadas vindas das bancadas da direita (PSD e CDS) e respondeu: "Está a achar graça? Olhe que eu não estou a achar graça nenhuma."