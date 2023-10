Segundo a proposta de OE2024, os municípios receberão 2.789.524.126 euros para o FEF, uma subvenção geral estabelecida na Lei das Finanças Locais (LFL) e que equivale a 19,5% da média aritmética simples da receita do IRS, IRC e IVA cobrado pelo Estado.

Em 2024, os municípios receberão 710.377.070 euros, relativos à sua participação de 5% no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) dos contribuintes com domicílio fiscal no respetivo território, e 106.268.938 euros relativos a uma participação de 7,5 % na receita do IVA, de acordo com a lei das finanças locais.

Segundo a proposta de OE2024, os municípios receberão ainda 254.434.289 euros através do Fundo Social Municipal (FSM), verba que se destina especificamente a financiar competências exercidas pelos municípios na educação, assumidas antes deste processo de descentralização.

O Governo apresentou hoje o Orçamento do OE2024 que revê em alta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, de 1,8% para 2,2%, e em baixa de 2,0% para 1,5% no próximo ano.

A taxa de desemprego é revista em alta para o próximo ano, prevendo agora 6,7% em 2024, face aos anteriores 6,4%.

Já quanto à inflação, o executivo está ligeiramente mais pessimista, prevendo que a taxa caia de 8,1% em 2022 para 5,3% em 2023 e 3,3% em 2024.

A proposta de lei prevê, igualmente, o melhor saldo orçamental em democracia, apontando-se 0,8% do PIB em 2023 e 0,2% em 2024.