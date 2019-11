É objetivo da OesteCim “conseguir que os passes inter-regionais com a AML (Área Metropolitana de Lisboa) baixem significativamente o seu valor em 2020” mas, para isso, alertou hoje a comunidade, “será necessário acrescer mais 1,5 milhões de euros do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART)”.

A decisão de solicitar ao Governo um reforço da verba saiu hoje da reunião da OesteCim, na qual os 12 concelhos do oeste deliberaram implementar o passe inter-regional com a AML, em 2020, tendo por base os valores de referência de “70 euros para os passes entre os concelhos limítrofes à AML (Alenquer, Arruda dos Vinhos, Sobral e Torres Vedras) e de 80 euros - para os passes dos restantes concelhos ou outras possíveis combinações”, “dependendo da verba que seja consignada para as deslocações inter-regionais a atribuir pelo Estado Central no PART 2020”.

Em 2019, o Estado atribuiu à região 1,3 milhões de euros a que a OesteCim somou mais 650 mil euros para implementar um passe municipal (dentro do perímetro de cada concelho) de valor não superior a 30 euros, um passe até 40 euros para as deslocações intermunicipais (dentro do território da OesteCim) e 30% de descontos nos passes para ligações inter-regionais com os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), da Lezíria do Tejo e da Região de Leiria.

Porém, entre as “cerca de 5.000 pessoas que se deslocam diariamente entre o Oeste e a AML”, foi patente, no último ano, “o sentimento de falta de equidade” em relação aos “40 euros aplicados aos passes sociais na AML”, sublinha a OesteCim num comunicado.