Em comunicado, o Banco de Portugal informa que a sociedade polaca Parcela Já "não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito".

O regulador recorda ainda que a atividade de concessão de crédito "está reservada às entidades habilitadas a exercê-la, conforme o disposto no artigo 10.º daquele diploma, cuja lista pode ser consultada no site do Banco de Portugal."

A solução "Parcela Já" está disponível em mais de 20 marcas em Portugal, nomeadamente ópticas e vestuário. Segundo a marca, a solução permitia "parcelar" os pagamentos de bens e serviços de 2 a 6 vezes sem juros ou outros custos associados, através do cartão de crédito Visa ou Mastercard do cliente.

Recorde-se que entre as tendências de e-commerce para 2022, destaca-se o método de pagamento “Buy Now Pay Later” [compre agora, pague depois], uma solução que permite comprar online a prestações, sem juros. Saiba mais aqui.