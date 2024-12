Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo do INE em outubro aterraram nos aeroportos nacionais 22,0 mil aviões em voos comerciais, correspondendo a 6,5 milhões de passageiros, com a subida homóloga de 2,9% registada nesse mês também a abrandar face aos 3,6% observados em setembro.

Segundo o INE, entre janeiro e outubro de 2024, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,2% face ao mesmo período do ano anterior (+20,6% em 2023).

Apesar de o crescimento ter desacelerado, naquele período de 10 meses verificaram-se máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais.