“O caminho dos Açores é mais natural, mais verde, com um produto melhor e vendido com um bom preço, que é aquilo que nós tentamos fazer ou que estamos a dias de apresentar. Acho que é esse o caminho de futuro para os Açores: é fazer o suficiente, mas vender um bom produto a um bom preço”, afirmou, em declarações à Lusa, Anselmo Pires, presidente da Associação de Jovens Agricultores da Terceira (AJAT) e um dos oito produtores que integram o projeto.

Há vários anos que os produtores da ilha Terceira dizem ser os mais mal pagos dos Açores, com um preço médio por litro de leite de 26 cêntimos.

Com o fim das quotas leiteiras na União Europeia, muitos tentaram aumentar a produção para compensar a perda de rendimentos, mas a indústria impôs-lhes um teto, a partir do qual estão sujeitos a cortes.

Habituados a produzir mais para ganhar mais, nem todos se deixaram convencer pela ideia de produção em modo biológico.

“Na minha opinião, é normal haver essa resistência. Se estamos em tempo de crise, achamos que tendo menos vai ser mais prejudicial. Mudei-me, porque achei que ao produzir menos e ser mais bem pago ia ter mais lucro e estou a ter”, salientou Silvestre Rocha, outro produtor do projeto.

A proposta de criação de um leite biológico partiu da única fábrica de leite da ilha, a Pronicol, com um incentivo de 10 cêntimos extra por litro, que os obrigava, no entanto, a reduzir o efetivo e a alterar os hábitos de uma vida.

O desafio foi aceite por oito produtores e seis estão só a aguardar pelos últimos resultados da entidade certificadora para verem o seu produto chegar às prateleiras dos hipermercados.

“Acima de tudo é uma aventura. Vi isto com bons olhos quando me disseram que eu precisava ou tirar mais leite ou tirar menos e ganhar mais. Apareceu-me esta oportunidade de reduzir no efetivo das vacas e conseguir ganhar mais com mais qualidade e aproveitei”, adiantou Bento Pereira, que também integra o projeto.