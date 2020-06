“São propostas que confrontam não apenas o Governo com as suas responsabilidades, mas também PSD e CDS e seus sucedâneos mais reacionários, Chega e Iniciativa Liberal, que as têm, em geral, inviabilizado, mantendo ativa a sua aversão à consagração de direitos aos trabalhadores”, acrescentou, sublinhando a urgência da aprovação e aplicação destas medidas.

Para o dirigente do PCP, “as crises não podem ser o pretexto nem a solução como o têm sido para centralizar e concentrar mais capital e riqueza nas mãos de uns poucos, à custa da regressão dos salários, dos direitos e da vida da maioria, como aconteceu nas últimas cinco crises que o sistema capitalista gerou e fez rebentar”.

“A cada crise declarada nos últimos anos, fosse de que natureza fosse, económica, financeira ou da dívida, o que vimos sempre foi a rápida recuperação dos rendimentos do capital, dos seus lucros e dos seus dividendos, com os mais ricos dos ricos a ficarem mais ricos, enquanto os salários reais marcavam passo e regrediam, ao ponto de estes estarem abaixo dos níveis dos primeiros anos do princípio do século”, acrescentou Jerónimo de Sousa no encerramento do debate, em que também exaltou a história do PCP.

"Cem anos decorridos e [o PCP] sempre presente nos momentos de resistência, transformação e avanço, mantendo vivo e afirmando, sem desfalecimentos, o projeto originário de dar corpo a uma intervenção independente e autónoma da classe trabalhadora como sujeito histórico de transformação social, distinta e oposta à das classes dominantes”, disse o líder comunista.

“O PCP confirmou-se na prática como o único partido que defende os interesses dos trabalhadores. Esta realidade está também hoje bem presente no trabalho nas instituições, na ação dos comunistas no movimento sindical e em outras organizações dos trabalhadores, na intervenção geral do partido”, disse.