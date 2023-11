Pedro Ângelo foi designado presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal -- Navegação Aérea até 2024, disse hoje à Lusa fonte oficial do gabinete do secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas.

"Decidiram os membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e das Infraestruturas nomear Pedro Gonçalo Roque Ângelo para o cargo de presidente do Conselho de Administração e Ana Cristina Vasconcelos Mendes Russo de Lima para o cargo de vogal do Conselho de Administração da NAV Portugal para completar o mandato em curso relativo ao triénio 2022-2024", informou o Governo, em resposta escrita à Lusa. O Expresso adiantou, em 16 de outubro, que Pedro Ângelo seria o novo presidente da NAV, ocupando o lugar que pertencia a Alexandra Reis, mas sem ter conseguido obter até então uma confirmação do Ministério. "Tendo em conta que o cargo de presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal se encontra vago desde novembro de 2022, o Governo entende que é necessário e urgente proceder à designação de um novo titular, reformulando a equipa de gestão, por forma a assegurar o cumprimento dos objetivos e desafios que se apresentam à empresa", respondeu hoje fonte oficial do Gabinete de Frederico Francisco. Pedro Ângelo foi nomeado pelo ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, e obteve parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) em agosto. O novo presidente exerceu funções de vogal do Conselho de Administração do prestador de serviços de tráfego aéreo desde 2020, enquanto Ana Cristina Russo de Lima é, desde 2021, chefe dos Serviços de Tráfego Aéreo da Região de Informação de Voo de Lisboa da empresa.