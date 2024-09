De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, a economia no conjunto dos países da zona euro avançou também na comparação com o primeiro trimestre do ano a um ritmo de 0,2%.

Entre abril e junho, o PIB da UE cresceu, na variação em cadeia, 0,2%, mais lento do que os 0,8% homólogos.

Face ao segundo trimestre de 2023, as economias de Malta (4,2%), Polónia (4,0%) e Chipre (3,7%) registaram os maiores crescimentos, com a Finlândia (-1,7%), Letónia (-0,9%) e Polónia (-0,4%) a apresentarem os maiores recuos.

Na comparação em cadeia, o PIB da Polónia (1,5%) foi o que mais cresceu, seguindo-se o da Grécia (1,1%) e dos Países Baixos (1,0%), com a Irlanda (-1,0%), a Letónia (-0,9%) e a Áustria (-0,4%) a apresentarem as principais quebras.

Em Portugal, o PIB cresceu, no segundo trimestre, 1,3% na variação homóloga e 0,2% em cadeia.