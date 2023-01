A estimativa rápida, hoje divulgada pelo serviço de estatístico europeu, revê em alta as mais recentes previsões da Comissão Europeia que, em novembro, apontava para um crescimento anual de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e de 3,3% no da UE.

No quarto trimestre de 2022, por seu lado, o crescimento do PIB da zona euro abrandou para os 1,9% na variação homóloga e os 0,1% na comparação em cadeia.

Na UE, entre outubro e dezembro de 2022, o PIB manteve-se estável quando comparado com o trimestre anterior e cresceu 1,8% face aos três últimos meses de 2021.