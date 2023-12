Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que o desempenho económico dos países do G20 foi misto no terceiro trimestre face ao segundo trimestre.

O crescimento reforçou-se na China e nos Estados Unidos, tendo ambos os países acelerado o crescimento do PIB para 1,3%, contra 0,5% no trimestre anterior.

O crescimento também acelerou no México, para 1,1% no terceiro trimestre, contra 0,9% no segundo trimestre. Em Itália, o crescimento recuperou para 0,1% no terceiro trimestre, depois de uma contração de 0,4% no segundo trimestre.

Na Grécia, o crescimento manteve-se estável em 0,6%.

O crescimento enfraqueceu nos restantes países do G20, em particular na Arábia Saudita e na Turquia.

Na Arábia Saudita, o PIB registou uma contração de 3,2% no terceiro trimestre, depois de uma contração de 0,5% no segundo trimestre, devido a uma forte diminuição das atividades petrolíferas.

Na Turquia, o crescimento foi positivo, mas abrandou para 0,3% no terceiro trimestre, contra 3,3% no segundo trimestre, refletindo principalmente uma diminuição do consumo privado, que caiu 1,7%, em comparação com um aumento de 4,7% no segundo trimestre.

Depois de crescer no trimestre anterior, o PIB registou uma contração no Japão (-0,7%), Canadá (-0,3%), África do Sul (-0,2%), França (-0,1%) e Alemanha (-0,1%).

O crescimento também abrandou no Brasil (para 0,1% no terceiro trimestre, contra 1,0% no segundo trimestre) e, mais marginalmente, na Austrália, Índia, Indonésia, Reino Unido e União Europeia.

Em termos homólogos, entre as economias do G20, a Índia registou o maior crescimento (7,0%), enquanto a Arábia Saudita registou a maior queda (-3,6%).