Os dois estados-membros vetaram a aprovação do orçamento comunitário da União Europeia 2021-2027 e o plano de recuperação, ambos perfazendo um valor de 1,8 biliões de euros. Em causa está o facto do acesso aos fundos estar dependente do respeito pelo estado de direito e ambos os países estarem sob investigações formais por parte das instituições europeias. O bloqueio vai atrasar o dinheiro para apoiar as economias em recessão devido à crise da Covid-19.

EPA/Szilard Koszticsak