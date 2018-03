Segundo o relatório da AMT, este valor é o segundo mais elevado de sempre nos meses de janeiro, depois de em 2017 ter constituído o volume máximo observado nestes períodos.

“No entanto, é importante referir, desde já, que o facto de estarmos a analisar apenas um mês de atividade e de efetuarmos a respetiva comparação com o mês homólogo anterior, relativiza o resultado da avaliação do comportamento do mercado, atenta a significativa irregularidade e dispersão da distribuição mensal do valor do volume de carga movimentada”, refere a autoridade.

De acordo com os dados, o comportamento global negativo associado à variação referida foi determinado fundamentalmente pelo porto de Sines, que comparativamente ao volume registado em janeiro de 2017, movimentou agora menos 878,3 mil toneladas, correspondente a uma queda de 18,8%.

Esta variação negativa foi ainda ligeiramente corroborada pelas quebras registadas em Setúbal e Faro (-3,6% e -45,8% respetivamente, -25 mil toneladas no conjunto) e anulou em absoluto as variações positivas observadas em todos os outros portos, das quais se destacam as de Leixões e de Aveiro que lhes conferem a natureza de melhores marcas de sempre nos meses de janeiro, após crescimento respetivo de 2,1% (mais 34,9 mil toneladas) e 43% (mais 152,2 mil toneladas).