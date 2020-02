“O Parlamento Europeu tem noção de que este é o momento da vossa discussão e reflexão, e nós respeitamos muito o papel do Conselho. De acordo com os Tratados, nós também seremos chamados a pronunciarmo-nos, com um voto. E, sobre este aspeto, sinto-me obrigado a dizer que o Parlamento não vai aceitar um qualquer acordo. Há uma maioria muito larga pronta a rejeitar qualquer proposta que não leve em conta as posições do Parlamento”, alertou, na sua intervenção no Conselho Europeu extraordinário em Bruxelas.

Sassoli dirigia-se aos dirigentes dos 27 Estados-membros na tradicional intervenção do presidente do Parlamento Europeu perante os líderes europeus antes do início formal dos trabalhos do Conselho Europeu, que arrancou hoje à tarde em Bruxelas, em busca de um compromisso sobre o Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2021-2027.

O presidente da assembleia insistiu que é fundamental “munir a Europa de todos os meios necessários para fazer face aos desafios” pela frente, “o mais urgente dos quais as alterações climáticas” e sublinhou que, “sem os recursos necessários, o Pacto Ecológico Europeu, a transição digital e a Europa geopolítica serão apenas ‘slogans’ vazios”.

Sassoli também reiterou que, “para o Parlamento Europeu, os cortes propostos na agricultura e coesão são inaceitáveis”.

“Como podemos nós encurtar as distâncias entre o centro e a periferia se reduzirmos os fundos para a coesão, e como podemos nós desenvolver uma Europa ver de não investirmos na agricultura?”, questionou.