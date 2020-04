Na semana passada, os deputados aprovaram por unanimidade o requerimento do CDS-PP para audições aos cinco maiores bancos que operam em Portugal — CGD, Millennium BCP, Santander Totta, BPI e Novo Banco — sobre os apoios dados pelos bancos às empresas e famílias (crédito, condições associadas), no âmbito da pandemia de covid-19, tendo em conta problemas denunciados nomeadamente por empresas e associações empresariais.

O presidente executivo da CGD, Paulo Macedo, é ouvido às 09:30 e o presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, às 11:30.

Já esta terça-feira foram ouvidos os responsáveis de BCP, BPI e Santander Totta.

Desde o início da atual crise que os bancos foram ‘chamados’ pelo poder político a dar o seu contributo no esforço da crise.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que os bancos têm uma “função de responsabilidade social muito grande que têm que assumir”, até porque têm consciência da sua responsabilidade na crise de 2008 e do que foram ajudados, e o líder do PSD, Rui Rio, disse mesmo que a “banca não pode querer ganhar dinheiro com a crise” e que o objetivo do setor em 2020 e 2021 “tem de ser lucro zero”.