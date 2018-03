“Melhora claramente a economia da região, por trazer turistas que vão poder pernoitar aqui e na envolvente, e vai de encontro à estratégia para aumento da competitividade, defendida pela ministra do Mar [Ana Paula Vitorino]”, afirmou a presidente do Conselho de Administração da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), Guilhermina Rego.

Esta operação de embarque e desembarque em simultâneo – ‘turnaround’ – com um navio de grandes dimensões também “melhora a eficácia comercial do Porto”, que quer “atrair um segmento que está em crescimento, que é o dos cruzeiros”, acrescentou Guilhermina Rego.

Segundo a responsável, 2017 fechou com cem escalas e este ano são já esperadas pelo menos 112, das quais cerca de 50 são inaugurais.

Em termos de aumento de passageiros, a APDL estima um crescimento de cerca de 13% este ano, face a 2017, quando registou cerca de 95 mil passageiros.