Temos também o caso de empresas em que o sócio-gerente é o único empregado da mesma. No mesmo decreto-lei é concedido aos sócios-gerentes a possibilidade de solicitar este apoio, desde que sejam os únicos empregados, conforme já foi indicado, e que no ano anterior tenham tido uma faturação inferior a 60.000 euros.

Assim, no caso de trabalhadores que tiveram uma quebra da faturação conforme mencionado anteriormente, o valor do apoio financeiro é multiplicado pela respetiva quebra de faturação , expressa em termos percentuais (ver detalhe mais abaixo, em “Valor do Apoio”).

Entretanto, o Governo, através da publicação de um novo decreto-lei , alargou o universo de trabalhadores que podem beneficiar deste apoio, determinando que o mesmo pode ser pedido por quem se encontre em situação de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no período de trinta dias anterior ao do pedido junto da Segurança Social.

Tanto o diferimento das contribuições como o pagamento mensal após a cessação do apoio devem ser solicitadas via Segurança Social Direta;

Essas mesmas contribuições diferidas têm de ser pagas a partir do segundo mês posterior à cessação do apoio, podendo o acerto ser efetuado no máximo em 12 meses, em prestações mensais e iguais;

Nota: A base de incidência contributiva corresponde a 70% do rendimento do trabalhador.

Nas situações em que o apoio solicitado é devido a uma queda abrupta e acentuada da faturação, o valor do apoio em cima deverá ser multiplicado pela percentagem de quebra verificada. Exemplo: um trabalhador independente que, segundo as regras referidas, teria direito a 600€, se a quebra de atividade for de 50% a ajuda a receber é de 300 euros.

Para os trabalhadores com uma remuneração registada como base de incidência contributiva igual a superior a 1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (658,22€), o valor do apoio é equivalente a 2 terços (+- 66,67%) do valor registado como base de incidência, com o limite de um salário mínimo nacional (635€).

Para os trabalhadores com uma remuneração registada como base de incidência contributiva inferior a 1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (658,22€), o valor do apoio é o montante dessa base de incidência, com o limite máximo de 438,81€;

Ter verificado uma quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no período de trinta dias anterior ao do pedido junto da Segurança Social, com referência:

Um artigo do parceiro

No seguimento da propagação da pandemia do novo coronavírus, muitas empresas tiveram que tomar medidas relativamente à forma como iriam passar a operar. O trabalho remoto passou a ser uma realidade e a organização à distância tornou-se num desafio para muitas empresas do nosso país. Neste contexto, a Startup Portugal une-se ao SAPO 24 e ao The Next Big Idea numa parceria em que, através de uma série de artigos, procurará dar o seu contributo para ajudar as empresas, startups e empreendedores neste período desafiante.