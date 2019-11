“Essa é uma questão a que a senhora ministra responderá melhor do que eu”, respondeu Marcelo Rebelo de Sousa, referindo que Ana Mendes Godinho já indicou que “quer falar, está a falar ou vai falar com os parceiros económicos e sociais” sobre esta matéria.

“A senhora ministra é que dirá como é que tenciona conduzir esse processo”, reforçou.

Interrogada de seguida pelos jornalistas, a ministra do Trabalho assinalou que na terça-feira fez “uma ronda por todos os parceiros sociais, apresentando cumprimentos” e que hoje terá “a reunião para discussão do salário mínimo nacional para 2020 com os parceiros, para os ouvir e para discutir com os parceiros precisamente o valor para 2020″.

“Nós propusemos o objetivo de chegar aos 750 euros em 2023, o que pressupõe que agora, anualmente, fixemos o valor do salário mínimo em resultado de uma concertação e de uma auscultação dos parceiros sociais, e é isso que estamos a fazer”, expôs.

A ministra escusou-se a “falar em valores” antes da reunião de hoje, em que antevê “que cada parceiro social poderá ter perspetivas diferentes” sobre a evolução do salário mínimo nacional.

“E a lógica também é essa, de os ouvir, de debater”, frisou.

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje em sede de concertação social, pela primeira vez após as eleições legislativas de 06 de outubro, para discutirem o aumento do salário mínimo nacional para o próximo ano.